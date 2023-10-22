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​Губерниев назвал «главную стыдобень» российского футбола

22 Октября 2023 • 16:18 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Пари НН

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал главную проблему российского футбола, подводя итоги воскресного матча Премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН» (2:0).

«Главная стыдобень в нашем футболе – это судейство… Ничего не умеют, не видят и ещё провоцируют игроков», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Стоит сказать, что судейские скандалы в российском футболе вспыхивают регулярно. В субботу, например, Сергей Карасёв в матче «Оренбург» - «Факел» (1:2) показал лишь жёлтую карточку Евгению Маркову, хотя нарушение правил явно тянуло на удаление.

Лидером РПЛ сейчас является «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство Дмитрий Губерниев РПЛ
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