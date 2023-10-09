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Дмитрий Кузнецов: «Агапов должен был контролировать Медину, а он его бросил»

09 Октября 2023 • 15:19 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.10 14:00

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецков раскритиковал защитника «армейцев» Илью Агапова, который допустил позиционную ошибку в матче со «Спартаком». Напомним, оплошностью Агапова воспользовался нападающий «красно-белых» Хесус Медина, который забил в ворота своей бывшей команды и принёс «Спартаку» ничью 2:2.

«Защитнику нужно было контролировать Медину и по ситуации вместе с ним перемещаться, а он его бросил. Вот и дождался передачи за спину», – цитирует КузнецоваBobsoccer.

Напомним, Агапов вышел в матче со «Спартаком» на замену вместо Мойзеса Барбозы под конец встречи. Бразилец был вынужден покинуть поле из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов Илья Агапов Хесус Медина
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