Дмитрий Кузнецов: «Агапов должен был контролировать Медину, а он его бросил»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецков раскритиковал защитника «армейцев» Илью Агапова, который допустил позиционную ошибку в матче со «Спартаком». Напомним, оплошностью Агапова воспользовался нападающий «красно-белых» Хесус Медина, который забил в ворота своей бывшей команды и принёс «Спартаку» ничью 2:2.

«Защитнику нужно было контролировать Медину и по ситуации вместе с ним перемещаться, а он его бросил. Вот и дождался передачи за спину», – цитирует КузнецоваBobsoccer.

Напомним, Агапов вышел в матче со «Спартаком» на замену вместо Мойзеса Барбозы под конец встречи. Бразилец был вынужден покинуть поле из-за травмы.