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Пономарёв: «Если «Спартак» ищет нового главного тренера, то правильно делает» эксклюзив

12 Октября 2023 • 14:52 Комментировать
Спартак Москва
...
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22.10 14:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможной отставки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если «Спартак» ищет нового главного тренера, то правильно делает. Он уже запутался и не понимает, как играть и кого ставить. Игроки из-за этого тоже в неведении, настроение падает у них. У них ещё вошло в привычку опускать руки после пропущенных голов. Это показывают последние игры.

Думаю, что Абаскаль не смог адаптироваться к российскому футболу. Многие не смогли. Тут дело в том, что он пришел не в готовую команду. Нужно было строить коллектив. А это всё-таки гораздо сложнее, чем прийти в уже готовый клуб. Так что смена тренера для «Спартака» сейчас выглядит логичной. Команде нужны новые идеи», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Владимир Пономарёв
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