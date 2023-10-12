Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможной отставки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если «Спартак» ищет нового главного тренера, то правильно делает. Он уже запутался и не понимает, как играть и кого ставить. Игроки из-за этого тоже в неведении, настроение падает у них. У них ещё вошло в привычку опускать руки после пропущенных голов. Это показывают последние игры.

Думаю, что Абаскаль не смог адаптироваться к российскому футболу. Многие не смогли. Тут дело в том, что он пришел не в готовую команду. Нужно было строить коллектив. А это всё-таки гораздо сложнее, чем прийти в уже готовый клуб. Так что смена тренера для «Спартака» сейчас выглядит логичной. Команде нужны новые идеи», - сказал Пономарёв.