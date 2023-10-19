Булыкин — о летних трансферах в РПЛ: Бабич и Медина хорошо себя проявили

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, какие летние трансферы в чемпионате России он считает лучшими.

«Из летних трансферов хорошо себя проявили Бабич и Медина. 100 процентов хороших трансферов пока нет. Все еще адаптируются», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас в России играют средние легионеры, а сильные футболисты к нам не поедут, поэтому стоит сделать ставку на российских игроков, чтобы готовить их для сборной.

Напомним, «Спартак» приобрел Срджана Бабича у «Альмерии» за пять миллионов евро, а переход Медина из ЦСКА обошелся «красно-белым» на один миллион дороже трансфера серба.