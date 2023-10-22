Мостовой: «Спартак» смотрелся неплохо на фоне робкого «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «красно-белых» над «Пари НН» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, «красно-белые» одержали заслуженную победу над соперником, который выглядел крайне пассивно.

«Спартак» наиграл на победу, они смотрелись неплохо на фоне робкого «Пари НН». Команда Юрана очень удивила, они играли прям пассивно как-то, особенно в первом тайме. А «Спартак» спокойно на классе сделали своё дело», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Эта победа позволила «Спартаку» набрать 20 очков подняться на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы, в свою очередь, опустились на восьмую строчку.