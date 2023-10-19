Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на предстоящий тур РПЛ.

- Один из самых интересных матчей этого тура – «Локомотив»- «Динамо». Как думаете, этот матч получится ярким?

- Я всегда на это надеюсь, что игра будет интересной, с голами.

- Кто для вас фаворит?

- Его нет. Я редко угадываю результат матчей, но думаю, что будет ничья. Хотя могу ошибаться. «Локомотив» играет неровно, и если «Динамо» не даст ему играть в свой футбол, то все будет нормально. А в целом у «железнодорожников» хорошее нападение, поэтому многое будет зависеть от того, как «бело-голубые» сыграют в обороне. Здесь у команды Лички есть определенные проблемы.

- «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Удивитесь, если питерцы потеряют очки?

- Не удивлюсь. Сейчас «Крылья Советов» показывают самый интересный футбол. С этим трудно спорить. Поэтому питерцам придется приложить максимум усилий, чтобы обыграть самарцев.

- У «Зенита» не сможет сыграть Фернандес, под вопросом Кержаков. Ожидаете каких-то экспериментов от Семака?

- Не думаю. Сейчас «Зениту» нужны очки. Он достаточно далеко отпустил «Краснодар», который надо догонять. Здесь вопрос не об экспериментах, а о том, что надо взять три очка. А как, с хорошей игрой или средней, не так важно. Игра забудется, а результат останется.

- «Спартак» сыграет с «Пари НН», который находится выше в таблице. Здесь могут быть сюрпризы?

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- Юран – спартаковец, и его команда показывает в последних матчах хороший футбол. В прессе даже писали, что Юрана приглашают в «Реал». Но если серьезно, его команда действительно неплохо играет. Можно также вспомнить кубковую встречу «Пари НН» со «Спартаком», когда «красно-белые» вели в счете, не было никаких проблем, и затем пропустили три мяча. Ему стоило больших усилий, чтобы отыграться. Думаю, предстоящая встреча тоже будет результативной. «Спартаку» однозначно придется непросто. Тем более, я вчера прочитал, что у Соболева серьезный конфликт с Абаскалем. Значит, в команде не все так хорошо, как кажется.

- Этот скандал может отразиться на игре Соболева?

- Может. Абсолютно. Это говорит о том, что обстановка в команде не очень хорошая, как и отношения игроков с тренером. Это всегда сказывается на результатах.

- «Краснодар» сыграет с «Балтикой». Вряд ли здесь будет сенсация?

- Не скажу, что «быки» легко обыграют «Балтику», потому что это достаточно неуступчивый соперник, и надо будет приложить максимум усилий, чтобы взять три очка. Тем более, на «Краснодар» уже смотрят, как на команду, которая реально претендует на первое место.

- Если смотреть на график «быков» до зимнего перерыва, он очень сложный: ЦСКА, «Крылья Советов», «Зенит», «Урал». Думаете, до перерыва южане сохранят лидерство?

- Как раз эти четыре игры многое могут показать, сможет ли «Краснодар» после перерыва претендовать на чемпионство. Сложно прогнозировать эти матчи, потому что это будут встречи конкурентов. От этих игр будет зависеть дальнейшее место южан в чемпионате. Тем более, в футболе немаловажен фактор везения.

Елена Григорьевская