Хлусевич отреагировал на создание ЖФК «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич отреагировал на то, что у «красно-белых» появилась своя женская команда.

«Классно, что у «Спартака» появилась новая команда. Девчонки, мы с вами! Вперед, за ромбик!», - цитирует Хлусевича пресс-служба «Спартака».

Напомним, о создании женской команды спартаковцы посредством своей пресс-службы объявили в сегодняшнюю субботу. Выступать она будет в Суперлиге – в турнире, в котором соревнуются сильнейшие женские клубы страны, такие как ЦСКА, «Локомотив», «Звезда-2005» и другие. Более подробно о структуре команды читайте в нашей новости.