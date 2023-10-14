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Хлусевич отреагировал на создание ЖФК «Спартак»

14 Октября 2023 • 22:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич отреагировал на то, что у «красно-белых» появилась своя женская команда.

«Классно, что у «Спартака» появилась новая команда. Девчонки, мы с вами! Вперед, за ромбик!», - цитирует Хлусевича пресс-служба «Спартака».

Напомним, о создании женской команды спартаковцы посредством своей пресс-службы объявили в сегодняшнюю субботу. Выступать она будет в Суперлиге – в турнире, в котором соревнуются сильнейшие женские клубы страны, такие как ЦСКА, «Локомотив», «Звезда-2005» и другие. Более подробно о структуре команды читайте в нашей новости.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич ЖФК Спартак
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