​«Пари НН» не обратился в ЭСК после игры со «Спартаком»

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», высказался на тему судейства. По словам функционера, клуб не обратился в ЭСК после поражения от «Спартака» (0:2).

Напомним, что после игры со «Спартаком» главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство.

«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне. Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

После 12 сыгранных туров «Пари НН» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 17 очками в кармане. Ближайший матч команда Сергея Юрана проведёт 29 октября – против «Сочи» на своём поле.