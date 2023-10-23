Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Пари НН» не обратился в ЭСК после игры со «Спартаком»

23 Октября 2023 • 15:41 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Пари НН

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», высказался на тему судейства. По словам функционера, клуб не обратился в ЭСК после поражения от «Спартака» (0:2).

Напомним, что после игры со «Спартаком» главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство.

«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне. Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

После 12 сыгранных туров «Пари НН» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 17 очками в кармане. Ближайший матч команда Сергея Юрана проведёт 29 октября – против «Сочи» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пари НН ЭСК РФС Давид Мелик-Гусейнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Октября
16:25 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Глупо продолжать разговоры об отставке Абаскаля»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Бейл — об игроках «Крыльев Советов» в сборной России: «Они это заслужили»
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Фигуристка Туктамышева ответила, как стала болеть за «Зенит»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов — о «Краснодаре»: «Меня не удивляет, что они сейчас лидеры РПЛ»
16:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может финишировать в зоне стыковых игр РПЛ - эксперты оценили шансы
16:02 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов объяснил, почему упал уровень РПЛ
15:54 · Россия. Премьер-лига
​Галактионов – о Пиняеве: «Мы не видим никаких проблем»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов: «С Евсеевым расстались на хорошей ноте»
15:41 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» не обратился в ЭСК после игры со «Спартаком»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Погребняк — о разгромном поражении «Урала» от «Сочи»: «Уверен, что это будет разовый неудачный поединок»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Фернандес: «Личке поначалу было немного сложно в «Динамо»
15:03 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» заявил Кабесу для участия в РПЛ
14:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Против «Крыльев Советов» «Зенит» провёл свой лучший матч в сезоне»
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России 2
14:21 · Россия. Премьер-лига
Чистяков заявил, что не собирается уходить из «Зенита» в аренду
Все новости
Рекомендуем