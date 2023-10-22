​В «Спартаке» прокомментировали слухи об особом отношении Абаскаля к легионерам

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов получил вопрос насчёт слухов о том, что Гильермо Абаскаль по-разному относится к россиянам и легионерам в команде. Сообщалось, что на этом фоне российские футболисты недовольным испанским тренером.

«Уход Николсона и Бальде – это тоже особое отношение к легионерам? Нет, отношение ко всем одинаковое», - сказал Зеленов представителям СМИ.

В воскресенье «Спартак» будет проводить домашний матч Премьер-лиги против «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.