Шикунов: «Я не хочу обсуждать ссору Соболева с Абаскалем»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на информацию о том, что главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль отстранил нападающего «красно-белых» Александра Соболева от тренировок по дисциплинарным причинам.

«Я не хочу обсуждать ссору Соболева с Абаскалем. Из-за того, что он не ходит на завтрак, пусть они сами разбираются. Мы уже цепляемся за всё к этому Абаскалю», — цитирует Шикунова Metaratings.

Ранее сообщалось, что Соболев вернётся к тренировкам с командой уже завтра, 19 октября.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.