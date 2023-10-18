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Шикунов: «Я не хочу обсуждать ссору Соболева с Абаскалем»

18 Октября 2023 • 17:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на информацию о том, что главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль отстранил нападающего «красно-белых» Александра Соболева от тренировок по дисциплинарным причинам.

«Я не хочу обсуждать ссору Соболева с Абаскалем. Из-за того, что он не ходит на завтрак, пусть они сами разбираются. Мы уже цепляемся за всё к этому Абаскалю», — цитирует Шикунова Metaratings.

Ранее сообщалось, что Соболев вернётся к тренировкам с командой уже завтра, 19 октября.  

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шикунов Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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