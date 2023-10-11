Жигулёв – о Юране: «Он авторитет, видно, что он тренер»

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв высказался о главном тренере своей команды – Сергее Юране. При этом специалисте нижегородцы после 11 тура РПЛ идут в первой восьмёрке, набрав в свой актив 17 очков. Столько же баллов у столичных «Спартака» и «Динамо».

«Да, он авторитет. Видно, что он тренер. Когда он пришёл в команду, мы еще сильнее объединились, вне футбола друг с другом в команде стали больше общаться. Я полагаю, это очень сильно повлияло на то, что мы решили задачу и остались в Премьер-лиге», - цитирует Жигулёва «Матч ТВ».

Ранее полузащитник вспомнил первую фразу Юрана с момента назначения на пост главного тренера нижегородского клуба.