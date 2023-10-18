Петржела — о Соболеве: Он идёт по пути Дзюбы

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Александром Соболевым, у которого, по данным СМИ, есть конфликт с наставником столичного клуба Гильермо Абаскалем.

Специалист считает форварда хорошим игроком для РПЛ, но он часто попадает в неприятности, так как, вероятно, у него не самый простой характер.

«Не знаю, что происходит в «Спартаке», меня это не интересует. Видимо, Соболев идет по пути Дзюбы — постоянно лезет в скандалы», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.