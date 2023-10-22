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​Канчельскис: «Спартак» в этом году будет бороться за четвёртое-пятое место, максимум – за третье»

22 Октября 2023 • 19:52 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Пари НН

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» в этом году будет бороться за четвёртое-пятое место, максимум за третье - это я ещё в начале года говорил», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Канчельскис предположил, что руководство «Спартака» доверяет Абаскалю и видит его частью проекта в долгосрочной перспективе. При этом Канчельскис не понимает, зачем испанский специалист так «режет команду». Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» вопрошает, зачем Абаскаль убрал из основного состава лидера команды Георгия Джикию.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Георгий Джикия Гильермо Абаскаль
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