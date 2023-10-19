Селюк: В «Спартаке» есть конфликт, многие российские футболисты зажрались

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации в «Спартаке».

«Безусловно, конфликт в «Спартаке» существует. Тут дело не в Соболеве. То, что у Абаскаля есть проблемы с российскими игроками, это точно. С точки зрения цены и качества многие российские футболисты зажрались», — приводит слова Селюка Vprognoze.

Агент отметил, что не имеет в виду какого-то конкретного игрока, но в России футболисты получают миллионы, а в европейских клубах они не зарабатывали бы даже десять тысяч евро в месяц.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

В предстоящем туре «красно-белые» примут на своем поле «Пари НН», Начало игры запланировано на 14:00 по мск.