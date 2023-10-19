​Стипиди пояснил, почему Абаскаль не может наиграть состав «Спартака»

Известный футбольный функционер поделился своими впечатлениями о проблемах московского «Спартака», который серьезно лихорадит в нынешнем сезоне. Стипиди считает, что проблема с составом возникает из-за обилия иностранных игроков, которых Абаскаль вынужден ставить в состав постоянно из-за контрактных обязательств. В результате страдает талантливая молодежь.

- Если они приглашают легионера, то в контракте прописывается, сколько футболист будет играть и никуда ты от этого не уйдёшь. Поэтому Абаскаль не знает, что делать и ставит в основном иностранцев, - цитирует слова Стипиди Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» примет «Пари НН».