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​Стипиди пояснил, почему Абаскаль не может наиграть состав «Спартака»

19 Октября 2023 • 01:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Известный футбольный функционер поделился своими впечатлениями о проблемах московского «Спартака», который серьезно лихорадит в нынешнем сезоне. Стипиди считает, что проблема с составом возникает из-за обилия иностранных игроков, которых Абаскаль вынужден ставить в состав постоянно из-за контрактных обязательств. В результате страдает талантливая молодежь.

- Если они приглашают легионера, то в контракте прописывается, сколько футболист будет играть и никуда ты от этого не уйдёшь. Поэтому Абаскаль не знает, что делать и ставит в основном иностранцев, - цитирует слова Стипиди Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» примет «Пари НН».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Стипиди Гильермо Абаскаль
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