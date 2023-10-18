​Виталий Дьяков: «Игрок не может ставить себя выше команды»

Экс-защитник российской Премьер-лиги, успевший поиграть за разные клубы Виталий Дьяков прокомментировал события в московском «Спартаке», где, по слухам, возник конфликт между испанским наставником Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым. По словам Дьякова, если Соболев нарушает общий режим, то он должен быть наказан.

- Если футболист нарушает внутрикомандную дисциплину, то соответственно следуют какие-то санкции. Так было, есть и будет всегда. Игрок не может ставить себя выше коллектива, потому что футболист без команды не может, а команда без него сможет, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата московский «Спартак» примет дома «Пари НН».