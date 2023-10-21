Мор поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Пари НН»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют против «Пари НН».

Мор считает, что наставник нижегородской команды Сергей Юран будет настраивать игроков максимально, хотя такой настрой у них практически на все игры.

«Но я бы хотел отметить один момент, что все свои пять побед в чемпионате «Спартак» одерживал в матчах после пауз: в первых трех турах, потом после перерывов на сборную», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что игра состоится завтра, 22 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.