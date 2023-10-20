​Матч «Спартак» - «Пари НН» начнётся с минуты молчания

Матч двенадцатого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Пари НН» начнётся с минуты молчания. Об этом информирует «РИА Новости», ссылаясь на РПЛ.

Футболисты и зрители перед началом матча «Спартак» - «Пари НН» почтут память жертв трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года во время матча «Спартак» - «Харлем» в Кубке УЕФА. Тогда в результате давки погибло 66 человек (официальные данные).

«Спартак» и «Пари НН» будут играть в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.