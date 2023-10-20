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​Матч «Спартак» - «Пари НН» начнётся с минуты молчания

20 Октября 2023 • 18:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.68 X 3.80 2 5.60
22.10 14:00

Матч двенадцатого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Пари НН» начнётся с минуты молчания. Об этом информирует «РИА Новости», ссылаясь на РПЛ.

Футболисты и зрители перед началом матча «Спартак» - «Пари НН» почтут память жертв трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года во время матча «Спартак» - «Харлем» в Кубке УЕФА. Тогда в результате давки погибло 66 человек (официальные данные).

«Спартак» и «Пари НН» будут играть в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult. 

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Спартак Москва Пари НН
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