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Защитник «Спартака» отказался от переезда в зарубежный клуб слухи

11 Октября 2023 • 15:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Защитник московского «Спартака» Леон Классен мог покинуть команду в минувшее трансферное окно.

По информации Metaratings, прошлым летом у Классена был вариант с арендой в азербайджанский «Нефтчи». Сообщается, что 23-летний игрок даже не стал рассматривать возможность ухода, несмотря на небольшое количество игрового времени в стане «красно-белых».

Классен перебрался в «Спартак» в начале 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Классена со столичным коллективом рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.

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Спартак Москва Нефтчи Леон Классен трансферы футбола - лето 2023
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