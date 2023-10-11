Защитник московского «Спартака» Леон Классен мог покинуть команду в минувшее трансферное окно.

По информации Metaratings, прошлым летом у Классена был вариант с арендой в азербайджанский «Нефтчи». Сообщается, что 23-летний игрок даже не стал рассматривать возможность ухода, несмотря на небольшое количество игрового времени в стане «красно-белых».

Классен перебрался в «Спартак» в начале 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Классена со столичным коллективом рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.