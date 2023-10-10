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Тарханов считает, что Осинькин может возглавить «Спартак»

10 Октября 2023 • 19:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос о возможном назначении наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в стан «красно-белых».

«Представляю ли Осинькина в «Спартаке»? Вполне. У него есть своя системная работа, которая дает пользу. Другое дело, что у него может быть нет такого авторитета, который кто-то хотел бы видеть у главного тренера «Спартака», — приводит слова Тарханова Bobsoccer.

На данный момент рулевым «Спартака» является Гильермо Абаскаль, который работает в столичном клубе с лета прошлого года. Трудовой договор испанца с «красно-белым» коллективом рассчитан до конца сезона-2024/25.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Тарханов Игорь Осинькин
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