Тарханов считает, что Осинькин может возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос о возможном назначении наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в стан «красно-белых».

«Представляю ли Осинькина в «Спартаке»? Вполне. У него есть своя системная работа, которая дает пользу. Другое дело, что у него может быть нет такого авторитета, который кто-то хотел бы видеть у главного тренера «Спартака», — приводит слова Тарханова Bobsoccer.

На данный момент рулевым «Спартака» является Гильермо Абаскаль, который работает в столичном клубе с лета прошлого года. Трудовой договор испанца с «красно-белым» коллективом рассчитан до конца сезона-2024/25.