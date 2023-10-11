Джикия: «Поздравил Бакаева с первой голевой передачей, у него всё хорошо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что поздравил своего бывшего одноклубника Зелимхана Бакаева с первой результативной передачей в чемпионате ОАЭ.

Напомним, в настоящий момент 27-летний Бакаев выступает за клуб «Аль-Вахда». Россиянин сумел отметиться результативным действием в матче против «Бани Яс» (1:2), который состоялся 6 октября.

«Созванивался с Бакаевым недавно, поздравил его с первым ассистом. У Зелимхана всё хорошо. Работает, тренируется, уже отдаёт результативные передачи. Он молодец!» — цитирует Джикию Sport24.

Отметим, что права на Бакаева принадлежат «Зениту», а за свой нынешний клуб он выступает на правах аренды. В составе команды из ОАЭ полузащитник успел провести три матча, отметившись в них одной результативной передачей.