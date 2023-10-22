​Орлов рассказал, какая команда нужна Черчесову

С июля Станислав Черчесов не имеет тренерской работы после ухода из «Ференцвароша». Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что Черчесову нужна команда, которая решает высокие задачи.

«Он [Черчесов] современный специалист, умеет находить подход к игрокам, авторитетен. Я убеждён, что ему нужна команда, которая ставит задачи быть чемпионом. Какой смысл ему идти в команду, где нет таких целей?» - цитирует Черчесова Sport24.

Стоит сказать, что в последние недели слухи активно связывали Станислава Черчесова со «Спартаком», где он уже работал. Сейчас «красно-белых» тренирует Гильермо Абаскаль, но результаты команды не впечатляют.

В воскресенье «Спартак» играет против «Пари НН», следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.