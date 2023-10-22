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​Орлов рассказал, какая команда нужна Черчесову

22 Октября 2023 • 14:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:0
Пари НН
1 1.65 X 3.85 2 5.80
2-й тайм

С июля Станислав Черчесов не имеет тренерской работы после ухода из «Ференцвароша». Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что Черчесову нужна команда, которая решает высокие задачи.

«Он [Черчесов] современный специалист, умеет находить подход к игрокам, авторитетен. Я убеждён, что ему нужна команда, которая ставит задачи быть чемпионом. Какой смысл ему идти в команду, где нет таких целей?» - цитирует Черчесова Sport24.

Стоит сказать, что в последние недели слухи активно связывали Станислава Черчесова со «Спартаком», где он уже работал. Сейчас «красно-белых» тренирует Гильермо Абаскаль, но результаты команды не впечатляют.

В воскресенье «Спартак» играет против «Пари НН», следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
22 Октября 2023 в 15:16
Пусть идёт Интер Майами поднимать. Черчес своим "авторитетом" гнома задавит и вперёд - в чемпионы! 🏆
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