Франциско Медина, отец полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал гол сына в ворота своей бывшей команды в лице ЦСКА. Напомним, 26-летний парагваец на последних секундах встречи с «армейцами» сравнял счёт, благодаря чему поединок завершился вничью 2:2.

«Это действительно захватывающее приключение, забить такой важный гол на 97-й минуте, да еще и в ворота бывшей команды, невероятные эмоции для всех. Но это футбол, Хесус настоящий профессионал. Сегодня он в «Спартаке» и доказывает, что всё было не зря. Надеюсь, это только начало».

Медина перебрался в «Спартак» минувшим летом из ЦСКА, в составе которого ранее провёл 35 матчей в РПЛ.