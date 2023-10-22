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Деменко: «Мне понравилось, как Абаскаль себя повёл в ситуации с Соболевым» эксклюзив

22 Октября 2023 • 21:02 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Пари НН

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Спартака» над «Пари НН», 2:0, в матче 12-го тура РПЛ.

- Как оцениваете результат матча?

- Меня удивил Абаскаль с хорошей стороны в плане того, как он построил связки из футболистов. Это было интересно. «Спартак» и в защите сегодня хорошо сыграл.

- Соболев остался в запасе. Вас это удивило?

- Нет. Я думаю, что Соболев сам пошел навстречу Абаскалю. Может, помощники главного тренера с ним поговорили. А Абаскаль все равно показал какое-то доверие Саше. Думаю, был разговор перед матчем, и Гильермо ему сказал, что доверяет, но дисциплина есть дисциплина.

- Отсутствие Соболева на поле в первом тайме ощущалось?

- Конечно. Все-таки это игрок хорошего уровня. Он полезен и эффективен. Мне понравилось, как Абаскаль себя повел. Он понимает, что нужен результат. Но в то же время поставил дисциплину во главу угла. Понятно, что Саша вышел, потому что Промес получил травму. Иначе никто не знает, появился бы он на поле или нет. Может, и нет. Но он был с командой и показал свое отношение, что он переживает за «Спартак». Ситуации бывают разные. Ну, не поставили его. Но как бы то ни было, он находился с командой. Думаю, что инцидент между Соболевым и Абаскалем исчерпан. По крайней мере, тренер дал понять Саше, что он нужен команде.

- Вообще было ощущение, что «Спартак» победит, потому что с первых минут команда стала опасно атаковать? Можно вспомнить момент у Промеса на первых минутах встречи.

- По первым минутам сразу был виден настрой и дух команды. Если бы Спартак» сыграл неудачно, много бы чего писали и говорили. Но я видел, что ребята играют друг за друга. Да, была ситуация с Джикией и Соболевым, и было два варианта: либо пойдет какой-то разлад, либо ребята объединятся. Я увидел второй вариант.

- Кто из игроков «Спартака» понравился?

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- Больше понравились командные действия и тактика. Удивительно все было. Абаскаль ищет ключики.

- Вы поняли, за что был удален Гоцук? Юран сказал, что не может понять этот момент, и от двойных стандартов его уже подташнивает.

- Конечно, это эмоции, и я понимаю Юрана. То, как судьи трактуют некоторые эпизоды, я до сих пор не понимаю. По моему мнению, чересчур сильно судьи относятся к моментам с фолами. А удаление Гоцука сразу повлияло на игру «Пари НН».

- Там же все началось с фола Мозеса, который судья не заметил.

- Да. Поэтому Юран тоже прав. Даже мы смотрим повторы по телевизору, но как трактуются некоторые эпизоды вообще непонятно.

- Чего не хватает «Спартаку», чтобы чаще играть так же агрессивно, как сегодня?

- Эмоций и встряски. У «Спартака» очень хороший состав, есть скамейка. Но иногда не хватает сплоченности. Мы же не знаем, как ребята проводили время до этого матча. Может, они общались между собой по ситуации с Соболевым. Как бы то ни было, надо относиться к команде с уважением.

- «Пари НН» в целом произвел хорошее впечатление или поблек на фоне «Спартака»?

- Если взять эту игру, «Спартак» очень хорошо выглядел. Но Юран в целом сделал неплохую команду. То, что мы видели в прошлом сезоне и в нынешнем, – это разные команды. Хотя игроки те же самые. Видно, что Юран добавляет что-то команде своей харизмой.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Александр Соболев Гильермо Абаскаль Пари НН
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