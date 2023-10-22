Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Спартак» уже считаем конкурентом в турнирной таблице»

22 Октября 2023 • 14:06 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Пари НН
1 1.65 X 3.85 2 5.80
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- В матче против «Крыльев Советов» перед паузой на игры сборных повреждение получили Калинский и Боселли. Сегодня они в стартовом составе. Насколько готовы?

- У них микроповреждения были, Калинского вовремя заменили, потому что там была проблема с задней поверхностью, с мышцами. Боселли зашили бровь, они тренировались полностью после выходных в недельном цикле, поэтому в составе, готовятся.

- С каким настроением из сборной вернулся Севикян? С одной стороны, дебют, с другой - мягко говоря, не самый удачный матч был для сборной Армении.

- Пообщались с ним. Он, конечно, рад. Дебют в сборной - событие для любого футболиста, когда вызывают в сборную в 20 лет. Он немного огорчен, что с Латвией так получилось, важные очки потеряли. Пообщались. Ну и контрольный матч, в целом позитивно. Видно по нему, что прибавляет и еще прибавит. Заслуженно вызывают в сборную.

- Сегодня минус Живоглядов, Тихий и Елдошев. Насколько это критично применительно к «Спартаку»?

- Скажем так, что незаменимых нет футболистов. Всегда хочется, чтобы полная обойма была, не травмированная. Потому что для любо тренера нужны игроки для замен и стартового состава. Восстанавливаются. Живоглядов немного посложнее. Тихий - я думаю, он уже к «Сочи» будет готов. А Елдошев? Я думаю, уже к сборной приболел. Там температура была, но сегодня он должен долететь в Нижний Новгород и добавиться после игры со «Спартаком». А так в целом все живы-здоровы.

- У вашей команды большая разница между очками, набранными дома и в гостях, 15 дома, в гостях всего лишь два при одном забитом мяче. В чем причина, как исправить эту ситуацию?

- Я уже по этому поводу говорил, немного психология не дает. И сегодня на установке заострял внимание, и в недельном цикле подготовительном к матчу то, что нам пора уже и выездные матчи более уверенно проводить в каком плане? Создаем достаточно тоже моментов в выездных матчах. Здесь немного поддавливает именно фактор чужого поля. На домашнем более уверенно стали играть. Заострял внимание, пора сегодня переломить. Играем мы с конкурентом по турнирной таблице, это очень приятно. «Спартак» уже считаем конкурентом в турнирной таблице. Поэтому давайте, парни, закончим эти неудачные выезды, давайте три очка с выезда нам привозить. Поэтому надеюсь, что сегодня парни это сделают на поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Сочи Сочи
1
4
2.10 3.50 3.70
Видео
74 мин
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1
0
1.62 4.10 6.00
Видео
22.10.23 в 16:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.57 4.50 5.80
Видео
22.10.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.23 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
15:25 · Россия. Премьер-лига
​Вратарь Адамов – в основе «Зенита» на матч против «Крыльев Советов»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Промес получил травму, Абаскаль выпустил Соболева
15:03 · Россия. Премьер-лига
Горшков — о клубе, в который он никогда не смог бы перейти: «Иногда лучше промолчать»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Зеленов высказался о штрафе для «Спартака» за действие болбоя
14:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» вскрыл оборону «Пари НН» в конце первого тайма
14:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Помазун — один из лучших, у него нет паники»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Кутепов забил впервые за пять с половиной лет
14:36 · Россия. Премьер-лига
​Орлов рассказал, какая команда нужна Черчесову 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Юношеская сборная России проиграла Узбекистану
14:26 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев оформил первый гол за «Сочи» - спустя три месяца
14:19 · Россия. Премьер-лига
Бурмистров забил в РПЛ впервые за два с половиной года
14:16 · Россия. Премьер-лига
Личка: «С Макаровым никогда не было конфликта»
14:09 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» выиграл гостевой матч РПЛ после 10 подряд поражений
14:06 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Спартак» уже считаем конкурентом в турнирной таблице»
Все новости
Рекомендуем