Юран: «Спартак» уже считаем конкурентом в турнирной таблице»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- В матче против «Крыльев Советов» перед паузой на игры сборных повреждение получили Калинский и Боселли. Сегодня они в стартовом составе. Насколько готовы?

- У них микроповреждения были, Калинского вовремя заменили, потому что там была проблема с задней поверхностью, с мышцами. Боселли зашили бровь, они тренировались полностью после выходных в недельном цикле, поэтому в составе, готовятся.

- С каким настроением из сборной вернулся Севикян? С одной стороны, дебют, с другой - мягко говоря, не самый удачный матч был для сборной Армении.

- Пообщались с ним. Он, конечно, рад. Дебют в сборной - событие для любого футболиста, когда вызывают в сборную в 20 лет. Он немного огорчен, что с Латвией так получилось, важные очки потеряли. Пообщались. Ну и контрольный матч, в целом позитивно. Видно по нему, что прибавляет и еще прибавит. Заслуженно вызывают в сборную.

- Сегодня минус Живоглядов, Тихий и Елдошев. Насколько это критично применительно к «Спартаку»?

- Скажем так, что незаменимых нет футболистов. Всегда хочется, чтобы полная обойма была, не травмированная. Потому что для любо тренера нужны игроки для замен и стартового состава. Восстанавливаются. Живоглядов немного посложнее. Тихий - я думаю, он уже к «Сочи» будет готов. А Елдошев? Я думаю, уже к сборной приболел. Там температура была, но сегодня он должен долететь в Нижний Новгород и добавиться после игры со «Спартаком». А так в целом все живы-здоровы.

- У вашей команды большая разница между очками, набранными дома и в гостях, 15 дома, в гостях всего лишь два при одном забитом мяче. В чем причина, как исправить эту ситуацию?

- Я уже по этому поводу говорил, немного психология не дает. И сегодня на установке заострял внимание, и в недельном цикле подготовительном к матчу то, что нам пора уже и выездные матчи более уверенно проводить в каком плане? Создаем достаточно тоже моментов в выездных матчах. Здесь немного поддавливает именно фактор чужого поля. На домашнем более уверенно стали играть. Заострял внимание, пора сегодня переломить. Играем мы с конкурентом по турнирной таблице, это очень приятно. «Спартак» уже считаем конкурентом в турнирной таблице. Поэтому давайте, парни, закончим эти неудачные выезды, давайте три очка с выезда нам привозить. Поэтому надеюсь, что сегодня парни это сделают на поле.