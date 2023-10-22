Радимов: «Абаскаль сделал правильно, усадив Соболева на лавку»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поступил правильно, оставив в запасе нападающего команды Александра Соболева в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН».

По мнению Радимова, без российского игрока «Спартак» выглядит более мобильным.

«Болельщики «Спартака», а вам не кажется, что без Соболева в составе команда стала даже более мобильной и техничной? Как по мне, так это неоспоримый факт, а значит Абаскаль правильно его усадил, стало веселее», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Матч «Спартак» — «Пари НН» проходит в данную минуту. Сейчас идёт середина второго тайма, счёт — 1:0 в пользу «красно-белых».