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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Тащит кризисный «Спартак»: Колосков назвал лучшего игрока РПЛ

16 Октября 2023 • 18:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, назвал лучшего игрока первой трети сезона Премьер-лиги. Колосков выбрал форварда Квинси Промеса из «Спартака».

«Что касается лучшего игрока трети сезона, то это, безусловно, Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звезды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный «Спартак», - цитирует Колоскова Sport24.

Колосков добавил, что Промес является сильнейшим игроком чемпионата России на текущий момент.

«Спартак» после одиннадцати туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Квинси Промес
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