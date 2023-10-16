​«Тащит кризисный «Спартак»: Колосков назвал лучшего игрока РПЛ

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, назвал лучшего игрока первой трети сезона Премьер-лиги. Колосков выбрал форварда Квинси Промеса из «Спартака».

«Что касается лучшего игрока трети сезона, то это, безусловно, Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звезды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный «Спартак», - цитирует Колоскова Sport24.

Колосков добавил, что Промес является сильнейшим игроком чемпионата России на текущий момент.

«Спартак» после одиннадцати туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Пари НН».