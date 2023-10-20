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«Спартак» отказался от подписания бывшего полузащитника «Эвертона» Дэвиса

20 Октября 2023 • 11:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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22.10 14:00

Минувшим летом «Спартак» отказался от подписания бывшего полузащитника «Эвертона» Тома Дэвиса на правах свободного агента.

По информации Metaratings, услуги английского футболиста были предложены московскому клубу под занавес летнего трансферного окна, однако «Спартак» отказался от Дэвиса, так как не нуждался в опорном полузащитнике. Отмечается, что сам игрок был готов рассмотреть переезд в Россию.

Напомним, что в настоящий момент Дэвис выступает за «Шеффилд Юнайтед». В текущем розыгрыше АПЛ 25-летний полузащитник провёл три матча, не сумев отметиться в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эвертон Шеффилд Юнайтед Том Дэвис
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