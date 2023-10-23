Игрок «Пари НН» Александров: «Спартак» выглядел лучше нас, это точно»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о поражении от «Спартака» 0:2 в матче 12-го тура РПЛ.

Футболист признал, что в прошедшей встрече «красно-белые» превзошли нижегородскую команду по игре, одержав заслуженную победу.

«Спартак» сегодня выглядел лучше, это точно. У нашей команды особо ничего не получалось в атаке. Отсюда и такой результат», — цитирует Александрова «Матч ТВ».

По словам Александрова, игроки «Пари НН» не обращают внимания на турнирную таблицу и на каждый матч настраиваются одинаково.

После 12 туров РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.