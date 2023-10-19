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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Ростова» высказался насчёт слухов о переходе Карпина в «Спартак»

19 Октября 2023 • 17:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Арташес Арутюнянц, который занимает пост президента «Ростова», высказался по поводу слухов о возможном переходе Валерия Карпина в «Спартак».

По словам Арутюнянца, он не относится к этим слухам серьёзно. Президент «Ростова» отметил, что «Спартак» не вступал в переговоры по Карпину, и что специалист продолжит работать с командой.

«Возможность его ухода из клуба есть, но когда? Это вопрос. Сейчас, например, такой возможности нет. У «Ростова» сложный период, мы на 14-м месте, у нас ещё много туров до зимних сборов, Кубок. О каком «Спартаке» может идти речь? Нет», - цитирует Арутюнянца Sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Ростов» проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Ахмата» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Арташес Арутюнянц
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