Шикунов: «Работа Абаскаля — не то, что нужно «Спартаку»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 8 октября, «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2), уйдя от поражения в самой концовке встречи благодаря голу полузащитника Хесуса Медины.

Шикунов раскритиковал Абаскаля за частые перестановки в составе, отметив, что «Спартак» — это не тот клуб, на котором можно тренироваться.

«Хотелось бы других результатов и игры. Каждый матч шум, проблемы, обсуждение состава. Абаскаль не отвечает на вопросы, потому что он сам не понимает. Работа Абаскаля — не то, что нужно «Спартаку». Тренироваться на таком клубе грех», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на 10 очков.