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​Губерниев отреагировал на информацию об отстранении Соболева Абаскалем из-за пропуска завтрака

18 Октября 2023 • 14:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что в начале октября нападающий Александр Соболев был отстранён от тренировок Гильермо Абаскалем. Сообщалось, что футболист был наказан за третий пропуск командного завтрака по ходу сезона.

«Зачем Абаскаль приглашал Соболева на ужин? Или на завтрак? Что за странные отношения тренер-ученик? Соболев, скорее всего, любит завтракать-ужинать с женой…» - написал Губерниев в телеграм-канале.

«Спартак» в настоящий момент готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Пари НН». Команды сыграют в воскресенье, 22 октября.

​Раскрыты подробности конфликта Соболева с Абаскалем в «Спартаке»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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