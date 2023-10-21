Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 12-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН».

«Не стоит обращать внимания на турнирную таблицу. Если ты уверен, что выиграешь из-за того, что у тебя больше очков, чем у соперника, то запросто можешь проиграть. Так и тут - «Спартак» запросто может проиграть. Точно не надо смотреть на таблицу. Всё зависит от того, как команды во время встречи реализуют свои моменты. Тренер, игроки и руководство Нижегородской области делают всё для развития команды. Теперь главное – показывать результат на протяжении всего сезона. Важен весь чемпионат, а не одна треть турнира», - сказал Булыкин.