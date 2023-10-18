Ледяхов: Соболев может сыграть с «Пари НН»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, сыграет ли форвард «красно-белых» Александр Соболев в предстоящем матче РПЛ.

Ранее нападающий был отстранен от основной команды из-за нарушения дисциплины и конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Может ли Соболев сыграть в предстоящем матче РПЛ с «Пари НН»? Конечно. Думаю, что они в рабочем порядке решат этот вопрос. Не надо даже обращать на это внимание», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Игра 12-го тура чемпионата России «Спартак» - «Пари НН» пройдет в воскресенье, 22 октября. Начало матча запланировано на 14:00 по столичному времени.

Ледяхов — о ситуации с Соболевым: Я на стороне Абаскаля