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Ледяхов: Соболев может сыграть с «Пари НН»

18 Октября 2023 • 17:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, сыграет ли форвард «красно-белых» Александр Соболев в предстоящем матче РПЛ.

Ранее нападающий был отстранен от основной команды из-за нарушения дисциплины и конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Может ли Соболев сыграть в предстоящем матче РПЛ с «Пари НН»? Конечно. Думаю, что они в рабочем порядке решат этот вопрос. Не надо даже обращать на это внимание», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Игра 12-го тура чемпионата России «Спартак» - «Пари НН» пройдет в воскресенье, 22 октября. Начало матча запланировано на 14:00 по столичному времени.

Ледяхов — о ситуации с Соболевым: Я на стороне Абаскаля

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Александр Соболев Пари НН
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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