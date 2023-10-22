Юран назвал причину поражения «Пари НН» от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении своей команды в матче 12-го тура РПЛ от «Спартака» (0:2).

По мнению Юрана, его подопечные не смогли справиться с давлением в матче против топовой российской команды. Специалист отметил, что нижегородцы провалили первый тайм игры со «Спартаком».

«Проблема, когда команда «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, присутствуют тиски внутри. Как только выездные игры с такими клубами, не можем справиться», — цитирует Юрана «Чемпионат».

После этого поражения «Пари НН», имеющий в своём активе 17 набранных очков, опустился на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.