Нападающий «Спартака» Александр Соболев в октябре на какое-то время отстранялся от команды. Сообщалось, что Гильермо Абаскаль наказывал футболиста за пропуск общекомандного приёма пищи.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», поначалу Соболев отказывался платить штраф в 100 тысяч рублей. «Красно-белые» собирались вычесть эту сумму из бонусных выплат форварда, однако затем он всё-таки согласился с выплатой штрафа.

В воскресенье «Спартак» обыграл на своём поле «Пари НН» со счётом 2:0. Авторами голов стали Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. Александр Соболев вышел на замену в перерыве.