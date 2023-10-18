​В «Спартаке» отреагировали на информацию об отстранении Соболева Абаскалем

В прессе появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль за нарушение дисциплины отстранил от тренировок первой команды Александра Соболева. Решение было принято после матча против «Крыльев Советов» (0:4) и действовало до возвращения игрока из расположения сборной России.

В «Спартаке» дали комментарий по поводу появившейся информации.

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева – он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», - сообщает пресс-служба «Спартака».

Ближайший матч Премьер-лиги России «Спартак» проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Пари НН» дома.