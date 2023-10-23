Трошечкин: Во время игры не чувствовал, что у «Спартака» есть проблемы

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин ответил на вопрос о проблемах «Спартака».

В 12-м туре РПЛ нижегородский клуб уступил «красно-белым» в Москве со счетом 0:2.

«Чувствовались ли проблемы «Спартака» во время игры? Нет. Не было ощущения, что со «Спартаком» что-то не так. Даже если есть какие-то проблемы внутри команды, то они там и остаются», — цитирует Трошечкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 15 матчах и не отметился результативными действиями.

После 12 туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, «Пари НН» — восьмое. Следующим соперником «красно-белых» станет «Факел», а подопечные Сергея Юрана сойдутся в противостоянии с «Сочи».