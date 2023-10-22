Губерниев оценил «Спартак»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о матче чемпионата России между «Спартаком» и «Пари НН».

«Спартак» не в порядке. Но сегодня хоть старался! Соболев вышел. Руководство, похоже, заставило тренера обиды свои забыть… Сейчас нужны очки в таблице! А других нападающих тот же Абаскаль раздал. Мелёшина выпускать страшно», - написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0. Авторами голов стали Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 28 октября – против «Факела» на выезде