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Рианчо: «Не думаю, что «Ростов» отпустит Карпина в «Спартак»

09 Октября 2023 • 14:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что 34-летний испанец может быть отправлен в отставку, а его место способны занять Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

«Сложно сказать, нужно ли именно сейчас увольнять Абаскаля, но ситуация у него не простая. Возвращение Карпина в «Спартак»? Он хороший тренер, но не думаю, что «Ростов» отпустит его», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков. Абаскаль возглавляет «красно-белых» с июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Рауль Рианчо Гильермо Абаскаль
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