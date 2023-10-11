Кормильцев: «Абаскаль собрал в «Спартаке» много игроков и не может ими управлять»

Бывший российский полузащитник столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался о нестабильном сезоне в исполнении московского «Спартака» и назвал главную проблему наставника клуба Гильермо Абаскаля.

«Считаю, Абаскаль просто собрал в «Спартаке» слишком много футболистов и теперь не может ими управлять. Он не является таким уж опытным тренером, а на него взвалили такое количество игроков. И, по-моему, что-то там «зашаталось», - рассуждает эксперт для «РБ Спорт».

В минувшем туре РПЛ «красно-белые» сыграли в боевую ничью с ЦСКА дома в рамках дерби, однако в туре позапрошлом разгромно уступили самарским «Крыльям Советов» - 0:4.

Сейчас московский коллектив делит пятое место с «Пари НН» и «Динамо».