Черчесов рассказал, встречался ли он с представителями «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в стан «красно-белых».

Ранее появилась информация, что 60-летний специалист провел встречу с представителем «Спартака».

«С кем из «Спартака» встречался? Ни с кем. Слухи о «Спартаке» — это только разговоры. Что пожелаю Абаскалю? Здоровья. А остальное он докажет», — передает слова Черчесова «РБ Спорт».

После 11 туров «красно-белые» имеют в своем активе 17 набранных очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее в СМИ активно обсуждалась возможная отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, однако в клубе заявили о большом кредите доверия к испанцу.