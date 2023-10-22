​Гладков считает заслуженной победу «Спартака» над «Пари НН»

В двенадцатом туре российского чемпионата победу одержал московский «Спартак», сумевший прервать длинную серию неудач. Бывший тренер московского клуба Валерий Гладилин считает заслуженным успех подопечных Гильермо Абаскаля, хотя и отметил, что достался он непросто. Но это, также отметил Гладков, не снимает вопросов к игре, которую ставит испанский специалист.

- Наиграл «Спартак» на победу. Матч был тяжёлый и не простой, но красно-белые играли с преимуществом и в первом тайме. Потом была равная борьба, но после удаления Гоцука реализовали лишнего игрока. Но, всё равно игры поставленной у «Спартака» нет, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Факелом».