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Радимов: «Спартаку» удалось подавить шумиху вокруг конфликта Абаскаля и Соболева»

20 Октября 2023 • 16:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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22.10 14:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о конфликте, который произошёл между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим «красно-белых» Александром Соболевым.

Ранее сообщалось, что из-за разногласий с испанским специалистом Соболев был отстранён от тренировок с командой, однако позже футболист вернулся к работе.

«Футбол — игра, в которой есть нервы, с ними тяжело иногда совладать. Случаются конфликты, но не все вылезают в прессу. Мне кажется, что «Спартаку» удалось подавить эту шумиху», — приводит слова Радимова Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

В ближайшем 12-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Пари НН». Эта игра состоится 22 октября и начнётся она в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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