Дмитрий Кузнецов: «Думаю, Рябчук «Спартаку» не подходит»

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов не верит, что защитник Олег Рябчук способен заиграть в «Спартаке». Во вчерашней игре с «армейцами» футболист отметился результативной передачей и помог «красно-белым» вырвать одно очко с помощью ничьи 2:2.

«Рябчук смотрелся неубедительно, к тому же предупреждение получил. Думаю, он «Спартаку» не подходит», – приводит слова Кузнецова Bobsoccer.

Рябчук перебрался в московский «Спартак» минувшим летом из греческого «Олимпиакоса», в составе которого ранее провёл три сезона. 25-летний Олег в этом сезоне отметился одним ассистом в Российской премьер-лиге.