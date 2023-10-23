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​Ловчев оценил игру «Спартака» в матче против «Пари НН»

23 Октября 2023 • 17:51 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Пари НН

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу воскресного матча Премьер-лиги, в котором «красно-белые» обыграли «Пари НН» со счётом 2:0.

«Как только «Спартак» играет в быстрый футбол, как только ему дают это делать, получается хороший матч. Игра симпатичная, моментов достаточно много – «Спартак» однозначно наиграл на победу, но не получалось реализовать моменты», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Ловчев отметил розыгрыш «Спартака» в эпизоде с первым голом, назвав его сказочным. Ветеран московского клуба отметил игру Антона Зиньковского и Руслана Литвинова.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 28 октября – против «Факела» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Антон Зиньковский Руслан Литвинов Пари НН
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