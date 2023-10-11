Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Джикия подойдёт любой команде РПЛ»

11 Октября 2023 • 22:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший центральный защитник сборной России Владимир Гранат порассуждал о будущем Георгия Джикии – у спартаковца в последнее время нет игровой практики и его часто связывают с ухода из стана «красно-белых». Одним из главных кандидатов на защитника является его родной «Локомотив».

«Георгий подойдет любой команде Премьер‑лиги, не только «Локомотиву». Сейчас у нас в стране дефицит качественных центральных защитников, тем более левоногих», - рассказал Гранат для «РБ Спорт» и добавил, что Джикии надо дождаться окончания контракта со «Спартаком».

Отметим, что в последний раз в рамках РПЛ Джикия играл за «Спартак» ещё более месяца назад – 2 сентября в матче против «Краснодара» (0:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Гранат Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
22:20 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Джикия подойдёт любой команде РПЛ»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов рассказал, как у него «увели» телеграм-канал
21:24 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев: «Абаскаль собрал в «Спартаке» много игроков и не может ими управлять»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв – о Юране: «Он авторитет, видно, что он тренер»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв вспомнил первые слова Юрана в «Пари НН»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук - об уровне РПЛ: «Упало мастерство»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев – о «Крыльях Советов»: «Эта команда очень хорошо обучена»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев объяснил прогресс Кассьерры
19:48 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о полузащитнике ЦСКА Мухине
19:24 · Россия. Премьер-лига
Семак - о состоянии Фернандеса: Марио уже работает по индивидуальной программе
19:22 · Россия. Премьер-лига
Гайич стал первым за 12 лет защитником ЦСКА с дублем в матче РПЛ
19:18 · Россия. Премьер-лига
Гришин назвал главного фаворита РПЛ
19:10 · Россия. Премьер-лига
Ондуа: Я бы хотел вернуться в Россию и играть здесь, это мои планы
19:06 · Россия. Премьер-лига
Мелик-Гусейнов: «Уровень «Пари НН» серьёзно вырос»
19:00 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о продлении контракта с Мостовым
Все новости
Рекомендуем