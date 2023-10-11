Гранат: «Джикия подойдёт любой команде РПЛ»

Бывший центральный защитник сборной России Владимир Гранат порассуждал о будущем Георгия Джикии – у спартаковца в последнее время нет игровой практики и его часто связывают с ухода из стана «красно-белых». Одним из главных кандидатов на защитника является его родной «Локомотив».

«Георгий подойдет любой команде Премьер‑лиги, не только «Локомотиву». Сейчас у нас в стране дефицит качественных центральных защитников, тем более левоногих», - рассказал Гранат для «РБ Спорт» и добавил, что Джикии надо дождаться окончания контракта со «Спартаком».

Отметим, что в последний раз в рамках РПЛ Джикия играл за «Спартак» ещё более месяца назад – 2 сентября в матче против «Краснодара» (0:2).