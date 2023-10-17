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Кержаков: «Претензий к Галактионову я не имею»

17 Октября 2023 • 15:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков, ранее работавший в «Пари НН», заявил, что не имеет претензий к Михаилу Галактионову, сменившему его на посту наставника нижегородской команды летом 2022 года.

«В этой истории претензий к Галактионову я не имею, у меня есть не претензии, а вопросы только к тем людям, кто обещал мне продолжение работы, но не выполнил данное обещание», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под руководством Кержакова команда из Нижнего Новгорода сумела занять 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Галактионов же проработал в «Пари НН» до ноября 2022 года, за затем ушёл в «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Михаил Галактионов Пари НН
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