Форвард «Пари НН» Николоз Кутателадзе признан автором самого красивого мяча в чемпионате России по итогам сентября, сообщает официальный телеграм-канал Российской премьер-лиги.

Практически половина голосов среди болельщиков пришлись на 22-летнего грузинского нападающего, а эксперты «Матч Премьер» разделились во мнениях, отдав победу Кутателадзе и форварду ЦСКА Фёдору Чалову.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Кутателадзе забил всего один мяч в четырех играх РПЛ (в ворота «Динамо»), который и был признан лучшим по итогам минувшего месяца.

После 11 туров «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице национального чемпионата, имея в своем активе 17 набранных очков.