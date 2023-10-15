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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутателадзе — автор лучшего гола РПЛ в сентябре видео

15 Октября 2023 • 17:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Форвард «Пари НН» Николоз Кутателадзе признан автором самого красивого мяча в чемпионате России по итогам сентября, сообщает официальный телеграм-канал Российской премьер-лиги.

Практически половина голосов среди болельщиков пришлись на 22-летнего грузинского нападающего, а эксперты «Матч Премьер» разделились во мнениях, отдав победу Кутателадзе и форварду ЦСКА Фёдору Чалову.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Кутателадзе забил всего один мяч в четырех играх РПЛ (в ворота «Динамо»), который и был признан лучшим по итогам минувшего месяца.

После 11 туров «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице национального чемпионата, имея в своем активе 17 набранных очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Николоз Кутателадзе Пари НН
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