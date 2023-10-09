Тавареш: «Хорошо чувствую себя, но не знаю, когда вернусь»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш, в настоящий момент восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки колена, рассказал о своём состоянии.

«Хорошо чувствую себя, но не знаю, когда вернусь», — цитирует Тавареша «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тавареш перешёл в московский клуб в январе текущего года из «Бенфики» за 2 миллиона евро. В составе «красно-белых» 22-летний португалец успел провести 18 матчей, забить один гол и отдать одну результативную передачу.

После 11 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.